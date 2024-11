Fanpage.it - Michele Carmosino, studente da guinness: a 76 anni ha 10 lauree. È ingegnere, avvocato e medico

Leggi su Fanpage.it

Il 76enne molisano si laurea in comunicazione biomedica. Prima di questo riconoscimento ne sono arrivati molti altri in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere e Scienze politiche, per dirne alcuni. E agli studenti più giovani spiega anche il segreto del suo successo.