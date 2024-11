Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-11-2024 ore 19:15

venerdì tornate l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile Consoli per tutte le regioni Salvo locali freschi e banchi di nebbia in pianura padana al pomeriggio c’è di per lo più soleggiato i su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni nuova formazione di nebbia Pianura Padana al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sui settori adriatici al pomeriggio ancora c’è lì per lo più soleggiati con locali addensamenti tra Marche e Abruzzo in serata e nottata Non sono le variazioni di rilievo al tuo dal mattino tempo instabile sulle regioni Ioniche con piogge e temporali neve oltre 1300 1500 m variabilità asciutto altrove sole prevalente sulla Sardegna al pomeriggio residui fenomeni tra Calabria e Sicilia Orientale in serata in nottata tempo e miglioramento con ampie schiarite ancora qualche addensamento sui settori adriatici Sicilia temperature minime in generale diminuzione massime stabili o in lieve rialzo salmone regalo sulle Isole maggiori e previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa