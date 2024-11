Messinatoday.it - Messina si prepara a vivere la magia del Natale 2024, a piazza Cairoli spunta l'albero: al via le fasi di montaggio

Leggi su Messinatoday.it

Ilsi avvicina esiad accogliere con luci, decorazioni e numerosi eventi in tutta la città. Il fulcro, come da tradizione, è rappresentato dal grandedi, già in fase di. Nei giorni scorsi sono già apparse le casette di legno vicino il.