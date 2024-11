Sport.quotidiano.net - Maratona di reggio. Gli iscritti sono già 1.400

arrivati a quota 1.400 glialladidell’8 dicembre, mentre coloro che hanno scelto la mezzagià 850. Per questi c’è da rilevare che le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 1.000 e che non ci sarà una finestra di "riapertura" che è invece prevista per la gara più lunga. Infatti l’iscrizione allacosta oggi 60 euro sino al 2 dicembre compreso, mentre il 7 dicembre, giorno precedente alla manifestazione, il last minute salirà a 70 euro. La presentazione ufficiale dell’evento sarà mercoledì alle 12 in municipio. Intanto spuntano i nomi di due top runner che saranno al via della: Luca Parisi, secondo un anno fa, e Antonino Lollo, che aha vinto un titolo italiano assoluto dinel 2021.