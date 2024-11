Feedpress.me - Manifestazione storica della comunità sorda a Roma: l’ENS chiede al Governo risposte concrete

Leggi su Feedpress.me

Con lo slogan “I Sordi in piazza: chiediamo aldi ascoltarci”, circa 7000 persone si sono riunite oggi in Piazza dei Sant’Apostoli, a, per partecipare a una delle manifestazioni più significative per laitaliana. L’evento, organizzato dall’Ente Nazionale Sordi (ENS), ha rappresentato un momento di forte unità e visibilità per sensibilizzare le istituzioni.