Ilgiorno.it - Malore alla guida. Muore a 72 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Non ce l’ha fatta Angelo Ronchetti, il pensionato di 72, ricoverato all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo in gravissime condizioni, dopo un incidente d’auto avvenuto nel comune di Stezzano. La disgrazia è accaduta giovedì nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in via Leonardo da Vinci, non distante dall’incrocio con via Galilei. All’origine dell’incidente, unimprovviso accusato dall’anziano mentre eradella sua auto, una Suzuki, che è finita contro un’utilitaria Fiat parcheggiata a lato strada, senza nessuno all’interno dell’abitacolo. Le condizioni del 72enne sono apparse sin da subito gravissime: quando il personale sanitario lo ha soccorso, il pensionato era infatti in arresto cardiocircolatorio. Dopo essere stato rianimato sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto qualche ora dopo.