Fanpage.it - Lufthansa compra l’ex Alitalia, via libera definitivo dell’Ue: cosa cambia per passeggeri Ita dal 2025

Leggi su Fanpage.it

La fusione trae Ita Airways, l'ex, può procedere senza intoppi. La Commissione europea ha dato l'ultimo via: se l'accordo tra i tedeschi e il Mef non incontra altri ostacoli, si partirà entro inizio. Per ipotrebbero esserci delle novità, dai punti fedeltà alle destinazioni.