Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» contro il Potenza. Il trainer Marselli squalificato

Gara interna per la "" dellache affronta, alle 14.30, questo pomeriggio, a Saltocchio, il. Un match sulla carta proibitivo per i rossoneri che si troveranno di fronte una formazione, quella lucana, che si trova al terzo posto, assieme a Catania e Gubbio con 16 punti. La, invece, è sempre nella zona bassa della classifica, a 7, al terz’ultimo posto, assieme alla Juve Stabia. Sarà, quindi, una sfida davvero molto difficile per i ragazzi di(foto), che dovranno fare a meno del loro allenatore per tre giornate. Il tecnico, infatti, è statoper tre giornate, dopo il "rosso" rimediato nell’ultima sfidail Gubbio. Nel referto del giudice sportivo si legge che ha "proferito frasi irriguardose verso il primo assistente arbitrale, che dopo l’espulsione ha tardato a lasciare il campo e che dopo la fine del match è rientrato sul terreno di gioco continuando a protestare".