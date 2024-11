Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Virtus Verona: i convocati di Vecchi

Leggi su Vicenzatoday.it

Per la sfida di domani contro la, misterha convocato 23 biancorossi. Morra rientrerà ma non giocherà dal primo minuto. Non ci saranno De Col, infortunato e Zamparo, squalificato. Tra ianche Vescovi.L'elenco completoPORTIERI: Massolo, Gallo, Confente.