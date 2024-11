Europa.today.it - Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: le foto del matrimonio

Leggi su Europa.today.it

È arrivato il grande giorno per il Cobra e la sua lady.sono infatti diventati marito e moglie. Ilè stato celebrato questa mattina, sabato 30 novembre, a Nola, in provincia di Napoli. Al fianco della coppia, parenti, amici ma anche molti ex.