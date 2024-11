Milanotoday.it - Lo chef Simone Rugiati in strada armato di coltello per minacciare i vicini

Leggi su Milanotoday.it

Lo, conosciuto per alcune partecipazioni a programmi televisivi tra cui L'isola dei famosi e Pechino Express, è stato denunciato per essere uscito incon undopo una discussione con due condomini del palazzo in cui ha sede il suo ristorante Food Loft. È.