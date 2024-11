LIVE – Staffetta mista Kontiolahti 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedelladi, in Finlandia, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Dopo la single mixed che ha aperto le danze, tocca ai quartetti sfidarsi sulla neve finlandese: nelle prime due frazioni scenderanno in pista le donne, mentre nelle ultime due ci saranno gli uomini. L’Italia schiera, nell’ordine, la fuoriclasse Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz e Tommaso Giamomel. Il quartetto azzurro proverà a confermarsi tra le squadre più competitive con una formazione inconsueta, vista l’assenza di Lisa Vittozzi, ma le avversarie non staranno di certo a guardare, Francia e Norvegia soprattutto. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 15:45 di sabato 30 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladiper non perdersi davvero alcuna emozione.