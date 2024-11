LIVE – Gigante femminile Killington 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedello slalomdi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo i due slalom di Levi e Gurgl, il massimo circuito internazionale si sposta in Nordamerica, nella cittadina del Vermont che sta facendo i conti con condizioni non ideali, temperature alte e poca neve. Fari puntati sulla fuoriclasse a stelle e strisce Mikaela Shiffrin, che davanti al proprio pubblico va a caccia della sua 100esima vittoria in Coppa del Mondo, ma dovrà fare i conti con una concorrenza molto agguerrita. L’Italia guarda da vicino Federica Brignone, pettorale rosso di leader della specialità in virtù del successo ottenuto a Soelden. Oltre alla veterana valdostana, sulla Superstar scenderanno anche le azzurre Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.