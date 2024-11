Inter-news.it - LIVE Genoa-Inter Primavera 0-0, tutto pronto: inizia il match di campionato!

Leggi su Inter-news.it

L’è pronta a scendere in campo per la tredicesima giornata del1 contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.00. Si gioca allo Stadio Ferruccio Chittolina.1 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP13.02LA PARTITA!12.30 Poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, tredicesima giornata del1. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI: Consiglio Leonardo; Meconi, Barbini, Rossi, Klisys, Fazio, Accornero, Ghirardello, Arboscello, Deseri Kassa.In panchina: Lysionok, Nuredini Xheto, Romano, Ferroni, Contarini, Papastylianou, Dorgu Ifenna, Doucoure, Carbone, Arata, Grossi.