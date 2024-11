Napolitoday.it - LIVE - Cittadella-Juve Stabia 2-2, Pandolfi pareggia su rigore: la diretta della partita

Leggi su Napolitoday.it

Tappa al Tombolato per la. Dopo il pareggio interno con il Brescia, la squadra di Guido Pagliuca affronterà ilnella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Le vespe devono ritrovare la vittoria che manca dallo scorso 4 ottobre, in occasione del.