Linkiesta.it - L’Italia bipopulista è così ricettiva da essersi riallineata a Trump già prima della sua vittoria

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E dal 25 novembre anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.è sempre stata un Paese particolarmente ricettivo, diciamo, per tutte le forme di populismo emergenti nel mondo. Forse anche perché questo è uno dei pochi campi in cui possiamo vantare un’esperienza di avanguardia. Come ha scritto Giuliano da Empoli, il nostro Paese è la Silicon Valley del populismo globale, capace di sperimentarne, sin dagli anni Novanta, praticamente ogni forma concepibile dalla mente umana, «dal populismo regionalistaLega a quello giudiziario di Antonio Di Pietro, fino all’apoteosi catodica del populismo plutocratico del Cavaliere».