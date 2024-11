Latinatoday.it - Linea ferroviaria Formia-Gaeta: una Commissione per indagare i lavori di riattivazione

Leggi su Latinatoday.it

Il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà in una nota ha dichiarato: “Il prossimo 5 dicembre si terrà laTrasparenza in Regione Lazio richiesta dal Movimento 5 Stelle per approfondire la situazione relativa aididella(ex Littorina).