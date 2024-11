Modenatoday.it - Legnago - Carpi 1-3 | Il Carpi cala il tris a Legnago, Sorzi para due rigori

"I ragazzi non hanno mai sbagliato le partite cosiddette difficili" - così aveva detto Serpini alla vigilia. E non si è sbagliato neanche stavolta. Ilpassa 3-1 a, affossa i veneti, inchiodandoli laggiù in classifica, fa un passo in avanti molto importante rispetto alla "zona rossa".