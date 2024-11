Calcionews24.com - Lecce, Corvino convinto: «Dorgu è un campione. Vlahovic? Penso questo»

Leggi su Calcionews24.com

Il dirigente giallorosso ha parlato di, desiderio di mercato di molti club di Serie A e non solo Pantaleo, responsabile dell’area tecnica del, è intervenuto per parlare di Patrick, stella dei giallorosso inseguito da vari club, e dell’attaccante della Juventus Dusan– «Ha le stimmate del. Non gli manca nulla».