Today.it - LBA, Germani Brescia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming

Leggi su Today.it

La, dopo la vittoria di Casale Monferrato contro Tortona, ospita laSegafredo, che viene dalla vittoria contro Sassari e la trasferta perdente di Parigi in Eurolega. Sono 32 i precedenti tra le due squadre, conavanti per 21-11 e per 10-5 nelle sfide giocate.