Sport.quotidiano.net - L’asso con 478 partite in nba. Kenneth Faried è atterrato. Domani sarà al palazzetto

‘Manimal is comin’ to town’. Atteso come Babbo Natale dai tifosi, ieri pomeriggioa Bologna dove ad attenderlo c’erano i dirigenti biancorossi che l’hanno poi ‘scortato’ verso Reggio. Appena arrivato sul suolo italiano, il giocatore ha subito postato una storia dalla ‘scaletta’ dell’aereo e poi ha ricondiviso il benvenuto di alcuni follower reggiani per entrare subito in clima. L’ex asso Nba (478tra Nuggets, Nets e Rockets) non è ancora tesserato e non giocherà quindicontro Scafati, ma la Unahotels spera di lanciarlo nella mischia mercoledì a Vilnius contro il Rytas.