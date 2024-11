Iltempo.it - Landini canta "Ciao bella" all'amica Elly

L'unica che non se n'è accorta èSchlein, talmente impegnata are «» da non rendersi conto che i suoi presunti alleati, dai riformisti del Pd alla Cgil snaturata da Maurizioe trasformata in un flash mob di partito, fino all'autore dell'opa ostile contro il suo stesso partito, il Movimento 5 Stelle, e il suo fondatore Beppe Grillo, l'ex premier Giuseppe Conte, stanno componendo un bel coro perrle il «!». In un'Italia dove sempre meno gente va a scioperare, i lavoratori vanno a lavorare e in piazza ci ritroviamo dirigenti di sindacato, militanti politici e soprattutto la solita banda di autonomi e centri sociali violenti che, mentre la destra discute del futuro della fiamma sul suo simbolo, ci mostrano la fiamma che brucia l'immagine dei suoi avversari politici, limite invalicabile della democrazia partecipativa voluta dai nostri Padri costituenti.