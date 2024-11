Ilrestodelcarlino.it - L’amico del mare omaggia Biscontini

Oggi alle 18, nel salone della Camera di Commercio, in Corso XI Settembre, si terrà la tradizionale cerimonia di consegna del riconoscimento "Amico del", arrivato alla 38ª edizione ed assegnato quest’anno all’architetto navale Roberto. La manifestazione, un’idea dell’Assonautica di Pesaro Urbino, premia chi, nell’ambito del nostro territorio, abbia dimostrato amore, empatia e sinergie con l’elementoha saputo trasforla sua passione in una professione che l’ha portato ai vertici internazionali della progettazione di scafi ultra performanti. Ha partecipato a diverse campagne di Coppa America come yacht designer occupandosi dello sviluppo delle carene e delle appendici, dell’aereodinamica, idrodinamica e simulazione delle prestazioni. Titolare di uno studio di progettazione navale con sede a Milano, dal 2017 è responsabile della progettazione delle linee First Yachts ed Oceanis Yachts del cantiere Benetau, leader mondiale nella produzione di barche a vela di serie.