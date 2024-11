Calciomercato.it - L’agente del bomber a Milano, ma Oaktree dice no: strada spianata per la Juve

Il procuratore dell’attaccante è stato in Italia per seguire la partita dell’Inter a San Siro. Il giocatore piace ai nerazzurri, ma per la proprietà è caroL’Inter, in estate, è pronta a regalarsi un nuovo attaccante. I nerazzurri vedranno partire Arnautovic e Correa e devono fare i conti con un Taremi che non ha certo entusiasmato fino a questo momento.del, mano:per la(LaPresse) – Calciomercato.itL’idea sarebbe così quella di mettere le mani su un altro parametro zero e il nome cerchiato in rosso, non è certo un segreto, è quello di Jonathan David. Ildel Lille, che in stagione è già in doppia cifra, avendo segnato tredici reti, non rinnoverà il proprio contratto con i francese. Il classe 2000, con un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, è dunque pronto a spiccare il volo.