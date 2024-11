Tarantinitime.it - La Polizia di Stato sospende l’attività di un bar in via Dante

Tarantini Time QuotidianoLadiha notificato alla titolare di un bar sito nella centralissima viail provvedimento emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia di sospensione deldi somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di 30 giorni.Il provvedimento di, notificato dal personale della Divisione diAmministrativa e Sociale, scaturisce da un’operazione antidroga di alcuni giorni addietro che ha permesso di scoprire all’interno di quel bar, una proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti.In quel frangente, i Falchi della Squadra Mobile hanno arreil gestore dell’esercizio commerciale sorpreso a cedere dosi a giovani avventori e la sua compagna di fatto titolare del, sequestrando oltre 8mila euro in contanti e numerose dosi di cocaina preconfezionate e pronte per lo spaccio.