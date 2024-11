Fanpage.it - La follia in finale di Copa Libertadores col fallo criminale di Gregore: espulso dopo solo 2 minuti

Leggi su Fanpage.it

Assurdo gallo a inizio delladitra Atletico Mineiro e Botafogo:ha sferrato un calcio al volto di Fausto Vera, scaraventandolo, tramortito, a terra. Per il giocatore bianconero espulsione diretta, per Veraun grande spavento e una dura botta che non gli ha impedito però di continuare a giocare.