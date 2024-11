Brindisireport.it - La Cooperativa San Bernardo a Parigi: un sogno per tre ragazzi con disabilità

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - La magia ha preso il volo. Nella mattinata di ieri, la delegazione composta dai treconvincitori del concorso “If you can dream it, you can do it”, bandito dallaSociale Sanin collaborazione con le cooperative Aurora Domus e Occupazione e.