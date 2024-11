Fanpage.it - Justin Kluivert entra nella storia della Premier League: mai nessuno come lui dal dischetto

Leggi su Fanpage.it

Kluiveret si è preso la scena in Wolves-Bournemouth 2-4, trovando la via del gol per tre volte. Tutte dal: tre tiri dagli 11 metri perfetti che lo hanno lanciato. Maiprima di lui, c'era riuscito nel massimo campionato inglese.