Islanda al voto per scegliere il nuovo parlamento

Gli islandesi si recheranno alle urne oggi per eleggere undopo che i disaccordi su immigrazione, politica energetica ed economia hanno costretto il primo ministro Bjarni Benediktsson a staccare la spina al suo governo di coalizione e a indire elezioni anticipate. Questa sarà la sesta elezione generale inda quando la crisi finanziaria del 2008 ha messo in ginocchio l’economia e ha inaugurato una nuova era di instabilità politica. I sondaggi d’opinione suggeriscono che il paese potrebbe essere destinato a un altro sconvolgimento, con il sostegno ai tre partiti di governo in calo. Benediktsson, che è stato nominato primo ministro ad aprile in seguito alle dimissioni del suo predecessore, ha lottato per tenere insieme l’improbabile coalizione del Partito dell’Indipendenza, conservatore, con il centrista Partito Progressista e Sinistra-Movimento Verde.