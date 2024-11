Calcionews24.com - Inter, Matthaus: «I nerazzurri se la giocano con tutte, ma c’è una squadra che mi ha colpito molto»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex nerazzurro ha rilasciato un’vista dove ha affrontato varie tematicheessanti anche extraLothar, ex centrocampista dell’, è statovistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida ad alta quota contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni del tedesco sulladi Inzaghi e non solo. SULL’– «Un mix unico di giocatori di esperienza .