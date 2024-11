Calcionews24.com - Inter, la reazione del club all’esclusione di Lautaro dal Best Men: le parole di Marotta e non solo

Leggi su Calcionews24.com

La società meneghina ha reagito così alla decisione di non inserireMartinez per il premio della FIFA In casanelle ultime ore è stato argomento di tendenza l’esclusione diMartinez dalla lista dei calciatori in lizza per il TheFifa Men’s Player 2024. La grande stagione dell’argentino non sembra aver convinto proprio tutti. Eppure .