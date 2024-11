Laprimapagina.it - Indebitamento a Torino dramma sociale

Il presidente della commissione Sanità, Vincenzo Camarda, ha partecipato ai lavori del convegno “Sovrae consulenza del debito in Piemonte”. Organizzato dal Movimento consumatori, il convegno si è svolto all’interno del Palazzo della Regione, articolato in tre distinte sessioni di lavoro modulate: sulle consulenze del progetto “RiParto Piemonte” che offre percorsi gratuiti di sostegno a famiglie, piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi; sulle politiche territoriali per la prevenzione e il contrasto al fenomeno; sulle esperienze locali nella gestione e nel contrasto del problema specifico. Ma il convegno è stata anche l’occasione per stimolare il confronto sullo stato delle iniziative per contrastare e gestire le situazioni di sovrasul territorio e per analizzare il ruolo degli enti locali e per evidenziare le buone pratiche ma anche gli ostacoli e le difficoltà nella gestione delle situazioni più gravi, quale strumento per superare marginalitàed esclusione finanziaria dei cittadini.