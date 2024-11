Ilfattoquotidiano.it - Incendiato nella notte il portone di casa dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola

Ildell’abitazionedidi Italia,, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, è statola scorsa. Il politico e la sua famiglia erano inma non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.L’incendio, divampato intorno alle tre della scorsa, è stato provocato da del liquido infiammabile cosparso sul(non dal lancio di una molotov come inizialmente sospettato). Non ci sono testimoni, ma sono al vaglio della polizia i filmati delle telecamere di videosorveglianza.è stato anche sindaco di Canosa, presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. Fino allo scorso giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia.L'articoloildidiproviene da Il Fatto Quotidiano.