Ravennatoday.it - Inaugurazione degli spazi ristrutturati nella casa della Comunità di Massa Lombarda, ecco l'open day

Leggi su Ravennatoday.it

Mercoledì, 4 dicembre, ladisarà al centro di una serie di appuntamenti pensati per presentare alla cittadinanza i tanti servizi presenti al suo interno. Si parte alle ore 12 con l'dei locali di via Baravelli 29, in cui sono collocati gli.