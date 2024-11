Agi.it - In Umbria da un secolo c'è una grande impresa tessile al femminile. Merito di una baronessa

Leggi su Agi.it

AGI - Tiziana Bani, Francesca Peli, Natalia Giulietti, Mariza Gulinati e Marzia Castellani tessono lino con telai dell'Ottocento e aggiungono capitoli a una storia che è iniziata nel 1908. Tiziana, Francesca, Natalia, Mariza e Marzia sono le “nipoti” di Alice Franchetti, la, imprenditriceante litteram che nell'dei latifondi intuì che le donne, oltre ad aiutare gli uomini nei terreni di proprietà della sua famiglia, avrebbero potuto mettere a frutto la loro abilità con il telaio non solo per le esigenze di casa, ma anche per conquistare la loro autonomia. Decise di riunire i telai delle signore in una unica sede e avviare un'attività vera e propria, così che le donne potessero avere un loro lavoro, un loro salario. Un'esperienza di emancipazione che in, da Città di Castello a Passignano sul Trasimeno, trova un analogo in Romeyne Robert, consorte del marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, che alla villa del Pischiello, a Passignano sul Trasimeno, inaugurò una scuola di ricamo per dare lavoro a 120 donne del posto.