Linkiesta.it - Il sogno europeo dei georgiani è soffocato dalla repressione del governo filo Mosca

«Ringrazio tutti gli agenti di polizia e il ministro dell’Interno, che hanno tutelato il principio di proporzionalità e mantenuto l’ordine in viale Rustaveli»: così Irakli Kobakhidze, il primo ministro georgiano, ha commentato le proteste del 28 novembre a Tbilisi (ma anche a Kutaisi, Batumi, Zugdidi, Gori e Telavi) dopo l’annuncio deldi sospendere i negoziati per l’adesione della Georgia all’Unione Europea fino al 2028 e di rinunciare ai sussidi finanziari da Bruxelles. Quella decisione annunciata dallo stesso primo ministro in conferenza stampa alle 18 del 28 novembre, è riuscita a scuotere la popolazione più di quanto abbia fatto l’opposizione per un mese, cercando di mobilitare i cittadini contro ildiGeorgiano, accusato di brogli elettorali e di agire in favore degli interessi della Russia.