Europa.today.it - Il documentario su Nicolò Fagioli ci ricorda che i soldi non fanno la felicità

Leggi su Europa.today.it

C'è un elemento ricorrente in Fragile - La storia di, iluscito su Prime Video il 26 novembre e incentrato sul calciatore della Juventus che nella scorsa stagione ha scontato una squalifica di 7 mesi per scommesse illegali: non era una questione di. Nei 42.