Romatoday.it - Il cortile delle case popolari usato come officina per cannibalizzare auto rubate

Leggi su Romatoday.it

Ildel complesso diper smontare ele. Siamo nel comune di Ardea, in località Le Salzare, dove i carabinieri di Anzio hanno arrestato quattro uomini in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in.