Ilpiacenza.it - Il campione di motociclismo Nicolò Bulega in Cattolica

Leggi su Ilpiacenza.it

Alti livelli di stress, capacità di gestire il rischio e impiego della tecnologia: fattori che accomunano finanza e motorsport. Skills necessarie per operare in questi ambiti e delle strategie utili per affrontare al meglio le implicite difficoltà si è trattato nel campus di Piacenza con il.