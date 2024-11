Sport.quotidiano.net - Hockey inline serie A. Warpigs-Cus Verona, è scontro diretto

Sarà un sabato sera ad alta tensione in via Ribolle, con un altro big match in programma alle 19.30 per la LibertasForlì. Al pattinodromo forlivese arriverà il Cus. I gialloblù, che hanno chiuso la scorsa stagione in semifinale playoff scudetto e sono reduci da una vittoria con l’Edera Trieste, attualmente hanno una classifica che non rispecchia appieno il loro potenziale. Squadra più esperta e solida dei biancazzurri, ma che si ritrova proprio fianco a fianco aial settimo posto. Altre partite: Vicenza-Asiago, Milano-Tigers Trieste, Torre Pellice-Cittadella ed Edera Trieste-Legnaro.