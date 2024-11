Ilpiacenza.it - Hiv, nel Piacentino 22 nuove infezioni nel 2024: quasi raddoppiate rispetto all'anno prima

Leggi su Ilpiacenza.it

Come ogni, il 1 dicembre si celebra la giornata mondiale dell'Aids, evento di sensibilizzazione in cui si fa informazione su questa patologia.«Leda Hiv, virus in grado di causare l’Aids, sono molto cambiate dall’inizio della sua scoperta. Nel corso degli anni si è passati -.