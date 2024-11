Ilrestodelcarlino.it - Guiglia, addio alla dipendente comunale Loretta Ferrari: "Sempre paziente e sorridente"

Giovedì si è spenta a 66 anniin Carini, impiegata al Comune di. Lascia il marito Claudio, il figlio Daniele, la sorella Rina e altri famigliari. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 9,30 nella chiesa del suo paese di origine, Maserno, e riposerà nel cimitero di questa frazione di Montese. Oggi, gli uffici comunali diresteranno chiusi, come previsto dall’ordinanza del sindaco Iacopo Lagazzi, per consentire ai dipendenti comunali la partecipazione alle esequie della collega. I servizi essenziali saranno garantiti. "La notizia della tua scomparsa – ha scritto il sindaco - mi ha molto addolorato, ho faticato a mettere insieme queste parole per ringraziarti per la grande persona che eri:, gentile e professionale. In questi lunghi mesi, nel mio quotidiano passaggio di saluto negli uffici, spesso mi sono fermato davanti al tuo, sperando tu fossi lì dietro al tuo schermo.