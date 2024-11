Ilgiorno.it - Guida senza patente e fugge all’alt: preso

Non si fermaimpo- sto dalla polizia locale, scappa, ma viene fermato dopo un inseguimento da Cornaredo alle campagne di Corbetta. Un italiano di 43 anni, pluripregiudicato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e. Gli agenti del comando locale impegnati in un posto di controllo l’altra mattina hanno intimato l’alt all’uomo che era in sella alla sua moto. Ma lui anziché rallentare si è allontanato a folle velocità percorrendo diversi chilometri prima di fermarsi in un’area di campagna. Qui ha abbandonato la moto e continuato la fuga a piedi, ma non ha fatto molta strada, è stato raggiungo e dopo una collutazione con gli agenti della polizia locale, è stato immobilizzato e perquisito. La moto, sulla quale era applicata una targa rubata, è stata sequestrata.