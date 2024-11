Quotidiano.net - Guerra in Medio Oriente, ancora attacchi su Hezbollah in Libano. “Hanno violato la tregua”. Idf: ucciso terrorista del 7 ottobre

Roma, 30 novembre 2024 – Gliincontinuano nonostante la. Almeno 23 persone sono rimaste uccise nei raid condotti da questa mattina dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, di cui 17 a Gaza City, una a Jabalia e altre cinque, tra cui tre operatori umanitari dell'organizzazione World Central Kitchen, a Khan Younis. Raid anche in: due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attacco lanciato da un drone israeliano nel villaggio di Rab el-Thalathine, nel governatorato di Nabatieh, nel sud del Paese. Cosa sta succedendo in Siria. L’offensiva dei ribelli getta il Paese nel caos. “Siamo ad Aleppo”. Mosca manda i cacciabombardieri A man checks a car hit by an Israeli strike in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on November 30, 2024, in which five people were reported killed, including three World Central Kitchen (WCK) workers, according to a report by the civil defence in the Palestinian territory.