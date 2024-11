Oasport.it - Giorgia Collomb a punti a Killington: “Ho usato troppo la testa”; Asja Zenere: “Avevo mal di schiena”

Leggi su Oasport.it

Nello slalom gigante di, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile, sono arrivati i primiin carriera sul circuito maggiore, alla quarta gara, per, giunta 19ma al traguardo.L’azzurra, che era seguita negli States a bordo pista dal padre Daniele, ha rivelato al sito federale: “Sono molto contenta della prova odierna. E’ stato emozionante vedere sul tabellone alla fine della prima manche che ero nelle trenta, ho pensato solamente a puntare gli sci verso valle“.La ventenne di La Thuile prosegue nell’analisi: “Nella seconda forse ho cominciato un po’a usare la, ma sono contenta della sciata nella parte alta. Ci sono tante cose da migliorare, ma è tutta esperienza che acquisisco giorno dopo giorno. Sono grata di aver avuto la possibilità di gareggiare in Coppa del Mondo per imparare“.