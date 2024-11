Cataniatoday.it - Gioielliere rapinato e ferito in via Giacomo Leopardi, si cercano i due ladri: indagini in corso

Leggi su Cataniatoday.it

Rapina ad uned esplosi quattro colpi di pistola. E' quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi in via, all'incrocio con la via Sant'Angelo Fulci. La vittima, a piedi con uno zaino pieno di preziosi, si stava recando nel suo negozio quando è stato fermato e.