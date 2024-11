Lapresse.it - Georgia, Zourabichvili alla polizia: “Non usate la violenza contro i manifestanti”

(LaPresse) Appello della presidente dellaSalomeche ha esortato laa non usare la forza. Le parole della presidente sono arrivate nella tarda serata di venerdì, dopo che altre 107 persone sono state arrestate durante gli scontri della notte. Laha usato la forza per disperdere una grande folla radunata nel centro della capitale Tbilisi, impiegando cannoni ad acqua, spray al peperoncino e, in alcuni casi, picchiando brutalmente i, secondo quanto riferito da testimoni oculari, tra cui un reporter dell’AP sul posto. “Non alzate le manii nostri giovani cittadini ochiunque altro”, ha dettonel suo discorso in cui ha anche elogiato i cittadini che si battono per la democrazia. “Nessuno è disposto ad accettare unarussificata, unaprivata della sua Costituzione o unanelle mani di un governo e di un parlamento illegittimi”, ha dichiarato.