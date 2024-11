Sport.quotidiano.net - Futsal. Mc sfiora l’impresa. Ma a Mantova è ko

Nonostante tre assenze pesantissime (Martinez, Amarante e Dudu Costa) il Modena Cavezzo gioca una grande gara asul campo della Saviatesta capolista ma si deve arrendere 5-4 nell’anticipo della 9^ giornata di A2 Elite. Subito sotto col tiro deviato di Donadoni, oareggia Cuomo con una bordata sotto la traversa dopo il tacco di Lozano per Aligante, ma dopo un minuto Wilde fa 2-1. Nella ripresa Misael allunga (3-1) in ripartenza, Ben Saad accorcia su schema da punizione, ma subito Mascherona con un tiro deviato firma il 4-2 prima di farsi espellere (reazione su Campo). I gialloblù si rifanno sotto col tiro a giro di Ben Saad e assaltano per il pari, ma in ripartenza vengono beffati da Misael, a 7 secondi dalla fine il -1 di Lozano. Oggi. In C1 big match con la capolista Pro Patria San Felice che difende il +2 alle 16 sul campo del Baraccaluga secondo, il Sassuolo alle 15,30 riceve il Guastalla.