Riminitoday.it - Fu osteria e sala da ballo, i nipoti rilevano lo storico ristorante che mantiene intatta la cucina dei nonni

Leggi su Riminitoday.it

La storia del “Squadrani” inizia nel 1958, quando Quinto Squadrani e Clara Pesaresiun piccolo negozio di generi alimentari a San Martino in Venti, all'incrocio delle strade che collegano Rimini a Verucchio e Santa Aquilina a Santarcangelo: via San Martino in Venti e via Santa.