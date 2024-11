Ferraratoday.it - Frazioni, un incontro rivolto ai cittadini sui lavori di estensione della rete fognaria

Leggi su Ferraratoday.it

Nella serata di lunedì 2 dicembre, alle 21, al centro di promozione sociale 'La Scuola' di Montalbano in via Bologna 1054 a Ferrara, si terrà uninformativo aperto alla cittadinanza in merito all'e al suo collegamento con il depuratore di Poggio Renatico. .